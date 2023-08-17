МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть прибавили более 1% после 3-дневного снижения. Как сообщает Reuters, сокращение запасов бензина в США ввиду активного спроса оказывает поддержку рынку. Кроме того, попытки центрального банка Китая укрепить рынок недвижимости и экономику страны в целом также улучшают настроения трейдеров.

По состоянию на 15.18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 1,24 доллара, или 1,5%, до 84,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались с повышением на 1,48 доллара, или 1,8%, по 80,86 доллара.

В ходе предыдущей сессии котировки потеряли более 1,5% из-за опасений по поводу ослабленного состояния китайской экономики и вероятности дальнейшего повышения процентных ставок в США.

"Спрос (на топливо) со стороны путешествующих автомобилистов устойчиво высок", — отметил Дэннис Кисслер, старший вице-президент BOK Financial.

Летний спрос на бензин обычно снижается после Дня независимости 4 июля. Однако запасы бензина в стране упали до более чем 2-месячного минимума, сообщили в среду в Управлении энергетической информации (EIA). Недельные поставки топлива на потребительский рынок, один из индикаторов спроса, вырос до максимума с декабря.

Между тем Народный банк Китая заявил о готовности поддерживать ликвидность в финансовом секторе на приемлемо высоком уровне, а также пообещал предпринимать "выверенные и решительные" шаги по поддержанию экономики.

Так или иначе, аналитик OANDA Эдвард Мойя полагает, что цены на нефть прочно закрепились в районе 80 долларов, поскольку сохраняется большое число макроэкономических рисков.