МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повысился после трех сессий падения, сделавших акции привлекательными, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,31%, до 3059,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,41%, до 1028,93 пункта.

Различие в динамике индексов объясняется падением курса доллара на 1,18 рубля, до 93,48 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций в четверг немного скорректировался после трех сессий падения.

"Рост российского рынка обусловлен активным восстановлением стоимости нефти, а также выросшим интересом к подешевевшим в последние дни акциям. Оптимизм на рынке также поддерживается сильными отчетами отдельных компаний и новыми дивидендами", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

"Улучшившийся внешний фон отчасти компенсировал валютный фактор. Глобальный доллар отступил, дав возможность сырьевым товарам улучшить свои ценовые позиции", — добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 1,2%, до 84,4 доллара за баррель сорта Brent. Китайские биржевые индексы тоже отскочили после спада среды, добавляет Бахтин.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги ДВМП (+5,3%), "Черкизово" (+5%), "Мосбиржи" (+3,9%), НМТП (+3,8%), X5 (+3,4%). В лидерах падения цены оказались бумаги HeadHunter (-1,8%), Qiwi (-2,2%), ЛСР (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС на этот раз сумели оба остаться на положительной территории, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индикатор Мосбиржи попытается закрепиться выше поддержки 3060 пунктов, что может означать в том числе завершение краткосрочной нисходящей коррекции", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи остается ниже 3100 пунктов, завершил торги вблизи уровня 3060 пунктов, при этом среднесрочный восходящий тренд сохраняется, считает Линчик из УК "Первая".

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", 18 августа индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2985-3105 пунктов.