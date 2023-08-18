МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром поднимается на удешевлении доллара, при этом с начала недели драгоценный металл может опуститься в цене на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Цены на нефть колеблются

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,05 доллара, или на 0,32%, до 1 921,25 доллара за тройскую унцию. С начала недели снижение стоимости золота может превысить 1%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,6% — до 22,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 103,34 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров на текущей неделе было обращено к американскому центробанку и его планам по ключевой ставке. Протокол июльского заседания, опубликованный в среду, укрепил мнение рынков о намерении ФРС продолжать повышение ставки в случае сохранения инфляционного давления. Такие ожидания подтвердила и сильная статистика из США, в том числе по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам ФРС о ключевой ставке, поскольку это отражается на стоимости доллара. "Ястребиные" настроения традиционно поддерживают американскую валюту.