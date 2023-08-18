МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром поднимается на удешевлении доллара, при этом с начала недели драгоценный металл может опуститься в цене на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть колеблются

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,05 доллара, или на 0,32%, до 1 921,25 доллара за тройскую унцию. С начала недели снижение стоимости золота может превысить 1%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,6% — до 22,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 103,34 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров на текущей неделе было обращено к американскому центробанку и его планам по ключевой ставке. Протокол июльского заседания, опубликованный в среду, укрепил мнение рынков о намерении ФРС продолжать повышение ставки в случае сохранения инфляционного давления. Такие ожидания подтвердила и сильная статистика из США, в том числе по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам ФРС о ключевой ставке, поскольку это отражается на стоимости доллара. "Ястребиные" настроения традиционно поддерживают американскую валюту.