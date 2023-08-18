МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу практически стабильна, поддерживает стоимость промышленного металла ослабление доллара, а сдерживает — обеспокоенность по экономике Китая и перспективам спроса, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет на фоне ослабления доллара

По состоянию на 8.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,04%, до 3,6852 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84%, до 8 235,5 доллара, алюминия — на 0,12%, до 2 145,5 доллара, цинка — на 0,63%, до 2 298 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 103,36 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

В то же время на рынках сохраняются опасения по поводу перспектив экономики Китая, который является крупнейшим потребителем меди. Ранее на неделе была опубликована слабая промышленная статистика по КНР, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив экономики страны и спроса.