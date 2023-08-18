МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,25%, при этом после выхода рекомендации по дивидендам обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" дорожают, а привилегированные — дешевеют, следует из данных Московской биржи. Банк "Санкт-Петербург" отчитался о чистой прибыли за первое полугодие

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышается на 0,25%, до 3066,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1031,97 пункта.

Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" дорожают при этом на 3,4%, до 303,8 рубля, а привилегированные — в цене теряют 2,3%, 78 рублей.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за прошедшее полугодие по обыкновенным акциям в размере 19,08 рубля на акцию, по привилегированным — 22 копейки.