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https://1prime.ru/Financial_market/20230818/841503517.html
Российский рынок акций растет на 0,25 процента в начале торгов
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,25%, при этом после выхода рекомендации по дивидендам обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург"... ПРАЙМ, 18.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,25%, при этом после выхода рекомендации по дивидендам обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" дорожают, а привилегированные — дешевеют, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышается на 0,25%, до 3066,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1031,97 пункта.
Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" дорожают при этом на 3,4%, до 303,8 рубля, а привилегированные — в цене теряют 2,3%, 78 рублей.
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за прошедшее полугодие по обыкновенным акциям в размере 19,08 рубля на акцию, по привилегированным — 22 копейки.