МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь растут, поскольку доллар отступает с 2-месячного максимума. Однако по итогам недели котировки могут снизиться, поскольку трейдеры сфокусированы на разочаровывающих экономических данных Китая и риске дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

В 06.17 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,3%, до 8259 долларов за тонну. Сентябрьские фьючерсы на медь на SHFE прибавили 0,7%, до 68 270 юаней за тонну.

Тем не менее котировки меди на LME могут продемонстрировать снижение 3-ю неделю подряд; цены на SHFE также нацелены на падение по итогам недели.

Доллар готов вырасти 15-ю неделю подряд против корзины других основных валют, это самое длительное ралли за 15 месяцев. Устойчивость американской экономики дает ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок. При этом вялое восстановление экономики КНР подстегивает покупки доллара США в качестве надежного актива.

Укрепление доллара делает номинированные в долларах сырьевые товары более дорогими для держателей иных валют.

"В последние недели запасы меди увеличиваются, что может содействовать дальнейшему снижению цен. Спрос (на металл) в континентальном Китае довольно слабый, а укрепление доллара продолжает сдерживать мировой спрос на промышленные металлы", — отметили аналитики BMI.

Несмотря на низкие запасы на биржевых складах Китая, запасы на складах, сертифицированных LME, выросли до максимума с 9 июня 91 400 тонн.

Алюминий на LME упал в цене на 0,1%, до 2144,50 доллара за тонну, никель подорожал на 0,3%, до 20 405 долларов, цинк прибавил в цене 0,1%, до 2301 доллара. Олово прибавило 0,2%, до 25 350 долларов, свинец упал на 0,5%, до 2130 долларов.

Увеличение запасов олова на складах LME и SHFE оказывает давление на цены.

Цены на олово в Шанхае нацеливаются на снижение четвертую неделю подряд. Олово в Лондоне может продемонстрировать падение третью неделю подряд, это самое длительное снижение с недели 11-17 марта.

Контанго на рынке цинка на LME усилилось: в четверг спот-цены на металл оказались на 12,50 доллара ниже котировок трехмесячных контрактов. Это самый крупный дисконт с 21 июля, что связано с ростом запасов металла на складах LME.