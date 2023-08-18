МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу несколько усилили снижение после того, как оказался подтверждённым показатель замедления инфляции в еврозоне, рынки также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги пятницы в основном снижением

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,92%, до 7 243,27 пункта, французский CAC 40 — на 1,02%, до 7 118,25 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 15 557,45 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, как показывала и предыдущая оценка.

До выхода этой статистики фондовые индексы в Европе опускались чуть меньшими темпами.

На торги влияют и корпоративные новости. Так, акции нидерландского платежной компании Adyen снижаются в цене на 5,1%, а днем ранее падение составило 39%, поскольку финансовые показатели фирмы не оправдали ожидания рынков.

Так, показатель EBITDA по итогам первого полугодия снизился на 10%, до 320 миллионов евро при прогнозе в 365 миллионов евро, а чистая выручка выросла на 21,5%, до 739,1 миллиона евро, ожидался рост до 754 миллионов.