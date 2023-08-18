2023-08-18T15:05:58+03:00
2023-08-18T15:05:58+03:00
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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются
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. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу уменьшаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA)... ПРАЙМ, 18.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу уменьшаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,37%, до 34 407 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 14 655 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4 361,75 пункта.
Инвесторы обратили внимание на протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США, участники которого не высказали единого мнения по вопросу того, насколько негативно может сказаться длительный цикл ужесточения монетарной политики на экономике страны.
Тем не менее, большая часть участников выразила опасения относительно текущего уровня инфляции и заявила, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на следующем заседании на уровне 5,25-5,5% годовых.