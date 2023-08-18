МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на порядка 0,7% на фоне нейтральной динамики рубля к доллару, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Бензин Аи-95 на российской бирже вновь побил ценовой рекорд

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.49 мск рос на 0,68%, до 3079,68 пункта, долларовый РТС — на 0,47%, до 1033,77 пункта.

Октябрьский фьючерс марки Brent снижается на 0,7%, до 83,53 доллара за баррель.

Курс доллара поднимается на 5 копеек, до 93,82 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от динамики отдельных бумаг и стабилизации рубля", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Открывшись вверх, российский рынок сразу перешел к снижению, но вскоре восстановился, обновив дневной максимум. Давление на индекс Мосбиржи поначалу оказывало активное укрепление рубля", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

При этом внешний фон по-прежнему неблагоприятный: рынки акций и нефтяные цены остаются под давлением угрозы более длительного сохранения жестких монетарных условий в крупнейших экономиках из-за рисков нового всплеска инфляции, добавляет аналитик. Евро стабилен к доллару после выхода статданных по еврозоне

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Без новостей взлетели акции "ЮТэйр" (+27,62%).

Также сильнее всего дорожают акции "Ренессанс страхования" (+7,53%), банка "Уралсиб" (+4,66%), Московской биржи (+3,93%), "Росгосстраха" (+2,14%), "Самолета" (+1,75%). Также акции "СмартТехГрупп" (материнская компания CarMoney) поднимаются на 1,44%, акции ЛСР — на 1,11%.

"Акции Мосбиржи в пятницу достигли пика с января 2022 года 154,3 рубля и близки к максимуму 2022 года 158,94 рубля, получая поддержку от роста объемов торгов в период волатильности рубля, акций и других инструментов", — замечает Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения котировок – расписки Globaltrans (-2,46%), акции "Черкизово" (-2%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 1,74%, его обыкновенные акции – на 1,8%), акции "Русснефти" (-1,6%), "Алросы" (-1,67%) и акции банка "Санкт-Петербург" (-1,47%).

ПРОГНОЗЫ

"Более уверенному росту индекса Мосбиржи может препятствовать фактор пятницы, так как на фоне большой геополитической неопределенности многие воздерживаются от покупки акций или сокращают в них позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Это создает отложенный спрос, который способен реализоваться уже в начале следующей недели, что придаст нашему рынку новый импульс роста", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

"Ближайшей его целью остается уровень 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. Естественно, реализация такого сценария будет очень затруднительной в случае ускорения снижения нефти, возобновления активного подорожания рубля или какого-либо серьезного нерыночного негатива", — добавляет он.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 18 августа: диапазон 2960–3160 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов.

"Фактор пятницы сегодня имеет ограниченный эффект, по-видимому, рынок частично выкупит коррекционную просадку начала недели. Ожидаем роста индекса Мосбиржи в диапазоне 0,6-0,7% к концу сессии", — отмечает Александр Ковалев из ФГ "Финам".