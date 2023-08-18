МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на СПГ в Азии на рынке спот на этой неделе повысились до 5-месячного максимума. Как сообщает Reuters, перспективы забастовок на объектах газовой инфраструктуры в Австралии спровоцировали опасения относительно предложения.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в октябре на этой неделе увеличилась до максимума с середины марта 14,00 долларов за млн БТЕ против 11,50 доллара за млн БТЕ на предыдущей неделе.

Новых сообщений о трудовом конфликте на некоторых крупных СПГ-заводах Австралии не поступало. Профсоюзы, участвующие в переговорах, подали жалобу на несоблюдение техники безопасности, сообщили в Woodside Energy Group.

Между тем в пятницу началось голосование по поводу забастовки на австралийских СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone компании Chevron. Если рабочие проголосуют за забастовку, мощности этих предприятий будут частично сокращены или полностью приостановлены.

"Если (потенциальные) забастовки на предприятиях в Австралии, обеспечивающих 10% мирового предложения СПГ, затянутся и продлятся несколько недель или месяцев, это спровоцирует более ощутимую реакцию спот-цен, поскольку покупатели в Японии и других азиатских странах будут конкурировать с европейскими потребителями за поставки", — отметил Алекс Фроули, СПГ-аналитик ICIS.

По его словам, рынок пока не рассчитывает на затяжные забастовки.

Фактический спрос в Азии остается слабым, сказал Тоби Копсон из Trident LNG.

"На азиатских рынках сохраняется некоторая тревожность по поводу возможного нарушения цепочек поставок, однако превалирующим фактором остаются опасения по поводу слабости спроса", — отмечает Копсон.

По словам Сэмюэля Гуда из Argus, в Японии и Южной Корее по большей части все еще держится жаркая погода, которая продлится до конца лета. Однако спрос на газ для выработки энергии остается невысоким ввиду роста генерации АЭС и возобновляемой энергии.

Газохранилища ЕС заполнены на 90,12%, сообщила в пятницу Еврокомиссия. Дедлайн для достижения отметки 90% был назначен на 1 ноября."Энергетический рынок ЕС находится в куда более стабильном положении, чем год назад", — констатирует еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она добавляет, что капиталовложения в возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности могут еще сильнее упрочить положение ЕС.

Лео Кабуш из Energy Aspects полагает, что фундаментально европейский газовый рынок остается медвежьим, к концу октября запасы в хранилищах здесь могут превысить 100 млрд кубических метров.

Стоимость СПГ с поставкой в сентябре на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 17 августа составляла 12,799 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,7 доллара ниже котировок октябрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

Согласно оценке Argus, стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу составляла 12,85 доллара США за млн БТЕ. Согласно оценке Spark Commodities, стоимость составляла 11,562 доллара за млн БТЕ.

Рост стоимости фрахта на текущей неделе продолжился. На маршрутах в тихоокеанском бассейне стоимость фрахта впервые с начала января превысила 100 000 долларов в день и достигла 108 500 долларов в день. На маршрутах через Атлантический океан стоимость фрахта повысилась до 101 500 долларов в день.