МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу получили поддержку на фоне небольшого снижения доллара США и доходности казначейских облигаций. Между тем цены на золото по-прежнему нацелены завершить с понижением третью неделю подряд, так как опубликованные в последнее время позитивные экономические данные США усилили опасения, что процентные ставки останутся высокими еще долго, сообщает Reuters.

Около 14.38 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1892,59 доллара за унцию. За истекший период этой недели котировки снизились на 1,1%. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4%, до 1922,20 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,2% по сравнению с корзиной других основных валют. Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

"Золоту трудно конкурировать с инструментами, доходность которых составляет 4-5%", такими как облигации, поскольку этот драгоценный металл не приносит гарантированного дохода, отметил Филлип Страйбл из Blue Line Futures.

"В сложившейся ситуации золото, судя по всему, не является лучшим активом для вложений", — добавил он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от 10-месячных максимумов.

Чтобы привлечь инвесторов к золоту, потребуется много факторов. В том числе, слабость американского фондового рынка и сигналы со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла о завершении цикла повышения ставок, добавляет Страйбл.

Трейдеры ожидают, что ФРС сохранит ставки в диапазоне 5,25-5,5% до 2024 года, свидетельствует CME Fedwatch. В фокусе внимания — встреча в Джексон-Хоул на следующей неделе.

Премии на рынке физического золота в Китае подскочили до максимумов с декабря 2016 года на этой неделе — опасения в отношении состояния и перспектив китайской экономики вызвали повышение интереса к классическому убежищу.

"Мы по-прежнему ждем, что снижение темпов инфляции и даже дефляция, а также повышение безработицы вызовут новые меры смягчения кредитно-денежной политики, которые поддержат золото", — комментируют эксперты из Macquarie, добавляя, что у отметки 1840 долларов за унцию золото получит сильную поддержку.

Спот-цены на серебро выросли на 0,1%, до 22,71 доллара за унцию. Спрос на серебро поддерживают капиталовложения энергетических компаний, особенно тех, которые занимаются солнечной энергетикой.

Платина подорожала на 2,1%, до 907,99 доллара за унцию, а палладий — на 2,2%, до 1243,86 доллара за унцию. Оба металла нацеливаются на снижение по итогам недели.