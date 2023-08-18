МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу закрыла торги разнонаправленно: американская валюта снизилась до 93,76 рубля, китайская выросла до 12,83 рубля, европейская — до 101,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня — вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро — на 25 копеек, до 101,91 рубля.

За неделю курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня — почти на 87 копеек, евро – на 6,87 рубля.

Октябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,61% — до 84,63 доллара за баррель.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ К ДОЛЛАРУ

В пятницу рубль закрыл торги незначительным изменением в паре с долларом, но потерял к юаню 0,41% и 0,25% к евро.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 132 миллиарда рублей, долларами – 137 миллиардов рублей, евро – 40,8 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

"Подъем ключевой ставки и негласные договоренности властей с экспортерами о продаже дополнительных объемов валютной выручки привели рубль в чувство. Кроме того, после длительного спада началось восстановление на рынке рублевого долга, индекс российских гособлигаций RGBI за три сессии роста подряд вернулся к 125 пунктам", — отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Подъем ключевой ставки Банком России до 12% и договоренности с экспортерами уверенно вывели курс рубля на текущие уровни, при этом его укрепление может не ограничиться на достигнутом, считает Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами".

Обязательную продажу валютной выручки пока было решено не одобрять, но был сделан намек, что данная мера остается в качестве варианта, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Властям РФ удалось в неформальном порядке договориться с крупнейшими экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, об этом со ссылкой на источники в четверг написала газета "Ведомости". По данным издания, пока было решено ограничиться мониторингом действий корпораций, не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала.

ПРОГНОЗЫ

Буйволов из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что на следующей неделе пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 91-95 рублей.

"На предстоящей неделе контратака рубля может возобновиться, свежих сил ему может придать приближение пика налогового периода. Цены на нефть несмотря на локальный спад глобального риск-аппетита остаются относительно стабильными. Тем не менее, доллар может оказывать серьезное сопротивление при подходе к зоне 90-92 рублей", — говорит Буйволов.

Спрос на иностранную валюту остается объективно высоким, а поток экспортной выручки – сжатым, в том числе из-за санкций и добровольных сокращений нефти, добавляет он.

Вероятность начала нового витка ослабления рубля на следующей неделе невелика, считает Власенко из "РСХБ Управление Активами".

"На предстоящей неделе поддержку рублю будет оказывать подготовка экспортеров к налоговым платежам, и есть высокая вероятность укрепления "россиянина" до 90 рублей за доллар", — полагает Кочетков из "Открытие Инвестиции".