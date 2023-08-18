МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос на 1,71% по итогам торгов пятницы, при этом за неделю снизился на 1,4%, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,71%, до 3111,22 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,76%, до 1047,03 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, РТС вырос на 4,6%.

Октябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,15%, до 84,25 доллара за баррель.

"Российский рынок акций торговался в конце недели преимущественно в плюсе. Фактор пятницы и негативный общерыночный фон сдерживали активность покупателей, однако пауза в рублевом укреплении и отдельные истории позволили завершить пятидневку достаточно позитивно", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В авангарде роста были акции Московской биржи (+4,92%), что вполне объяснимо – рост ключевой ставки должен транслироваться в увеличение комиссионного дохода оператора, замечает Бахтин.

"В лидерах роста также находились и производители автотранспорта. Влияние курса рубля на финансовые результаты "Соллерс" (+3,79%) и "Камаз" (+2,69%) сравнительно небольшое, поэтому вполне очевидно, что инвесторы вновь обратили внимание на эти подешевевшие в последнее время акции", — обращает внимание Алексей Головинов из ПСБ.

Сильнее всего подорожали акции "Ренессанс страхования" (+10,06%) и Positive Technologies (+5,5%). Акции ГК "ПИК" (+4,74%) и "СмартТехГрупп" (материнская компания CarMoney) подорожали на 3,27%, обыкновенные акции "Россетей" — на 2,8%, акции НМТП – на 2,64%, МТС – на 2,52%, ТМК — на 2,4%, "Полюса" — на 2,35%, акции "Самолета" прибавили 2,22%.

В лидерах снижения котировок – акции "Черкизово" (-2,68%), банка "Санкт-Петербург" (-2,45%), "Русснефти" (-1,47%), расписки "Циана" (-1,12%), акции "Белуги" (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ

"Драйвер роста в виде падающего рубля затух – нацвалюта постепенно отыгрывает потери, и это охлаждает интерес инвесторов к акциям экспортеров. По мере приближения пика налогового периода в двадцатых числах рубль может оттеснить доллар еще ниже, что способно усилить давление на акции", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее, для полномасштабной коррекции рынка сейчас причин нет. Интерес к отечественным бумагам поддерживают относительно стабильные цены на нефть, высокая дивидендная доходность российского рынка, возврат компаний к раскрытию информации. В понедельник важных событий, статистики и публикаций не ожидается. Наш прогноз на 21 августа по индексу Мосбиржи – 3000-3125 пунктов", — говорит он.

Будущая динамика индекса Мосбиржи зависит от ситуации на валютном рынке: в случае укрепления рубля есть высокая вероятность того, что индекс может опуститься ниже 3000 пунктов, полагает Головинов из ПСБ. В негативном сценарии следующим промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 2950 пунктов с потенциалом снижения индекса до 2800 пунктов, добавляет он.

"На следующей неделе рынок акций, вероятно, будет двигаться в "боковике", консолидируясь в поисках поддержи на уровне 3000-3100 по индексу Мосбиржи. Поддержка со стороны нефти немного ослабла: марка Brent устремилась снова к 83 долларам за баррель", — отмечает Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами".