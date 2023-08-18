МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 3,7%, до 2995 пунктов.

Цена на нефть марки Brent будет ниже 83 долларов за баррель, а курс евро на форексе – выше 1,08 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на следующей неделе упадет на 1,99 рубля, до 91,77 рубля, евро — на 2,51 рубля, до 99,4 рубля, юаня — на 30 копеек, до 12,53 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки вошли в стадию понижательной коррекции практически по всему спектру рискованных активов. Сложности с восстановительным ростом в Китае и обострение проблем у девелоперов КНР не позволяют инвесторам сохранить растущий тренд. Несмотря на замедление инфляции в большинстве развитых стран, политика мировых центробанков остается жесткой, что не уменьшает рисков рецессии", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В понедельник Народный Банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке, в середине недели будут опубликованы экономические прогнозы в отношении ЕС и предварительные индексы PMI в производстве и секторе услуг США и еврозоны за август. Одно из ключевых событий августа и, пожалуй, всего лета – симпозиум Федеральной резервной системы (ФРС) США в Джексон-Хоул 24-26 числа. Заявления в ходе него могут дать более чёткое понимание о перспективах денежно-кредитной политики", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Интрига вокруг срока окончания цикла повышения ключевой ставки сохраняется, учитывая неплохую статистику по США, ФРС вполне может пойти на еще одно повышение ставки. Мы придерживаемся сценария развития снижения мировых рынков: индексу S&P500 осталось совсем немного до нашей первой цели отката (район 4300 пунктов)", — говорит Евгений Локтюхов из ПСБ.

Андрей Манько из РИА Рейтинга ожидает усиления слухов на мировых площадках относительно вероятного продолжения повышения ставок, в первую очередь в США. На этом фоне фондовые индексы западных стран продолжат нести потери, примерно на уровне 2-4% за неделю.

"Нефть продолжит оставаться под давлением плохой макростатистики из Китая и основных его торговых партнеров, кроме того, можно ожидать снижения спекулятивного интереса к котировкам черного золота на фоне ожиданий ужесточения ДКП в США. Вероятно, Brent будет торговаться ниже 83 долларов за баррель на протяжении большинства торговых сессий на предстоящей неделе. Сильного падения при этом мы не ожидаем", — говорит Манько.

"Нефтяные фьючерсы перешли в режим краткосрочной неопределенности в условиях новых сигналов слабости китайской экономики, в связи с чем рискуют опуститься в район поддержки 81,5 доллара по сорту Brent. Выше указанной отметки среднесрочный восходящий тренд по котировкам, однако, сохраняется и может быть прерван при усилении опасений в отношении замедления роста мировой экономики", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Цены на золото в условиях возросших рисков еще одного повышения процентной ставки в США остаются под нисходящим давлением и могут протестировать отметку 1900 долларов за тройскую унцию. Тем не менее, если продажи на фондовых площадках ускорятся, психологически важный уровень 1900 долларов за тройскую унцию может вернуть интерес к драгоценному металлу, полагает она.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ

Российский рубль продолжит отыгрывать словесные интервенции, повышение ставки и обсуждаемый в СМИ механизм контроля за продажей валютной выручки у экспортеров, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Кроме того, налоговый период также поддержит рубль, и мы думаем, что вполне реально увидеть курс 90 рублей за доллар", — добавляет он.

"Учитывая существенно выросшие с июля цены на нефть и отмену покупок валюты по бюджетному правилу, фактор налогового периода сейчас может оказывать более выраженную поддержку рублю. В результате к концу недели курс может протестировать отметку в 92 рубля", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Курс американской валюты может опуститься: целевым для текущего движения представляется "круглый" уровень 90 рублей за доллар, оценивает Евгений Локтюхов из ПСБ.

Российская валюта обладает некоторым нереализованным потенциалом восходящей коррекции и, если доллар, евро и юань останутся ниже 93,85 рубля, 102,75 рубля и 12,90 рубля соответственно, курсы могут направиться в район 89 рублей, 99 рублей и 12,50 рубля, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Преодоление последних отметок, в свою очередь, будет говорить о возможности смены в том числе среднесрочного нисходящего тренда рубля", — резюмирует она.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Такие факторы как ужесточение денежно-кредитной политики в совокупности с локальным увеличением предложения валюты, а также обсуждение перспектив введения целого ряда мер валютного контроля, будут оказывать значительное влияние на рынок РФ ближайшие месяцы, отмечает Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент". Это указывает на начало нисходящего коррекционного движения по индексу акций Мосбиржи с целевым диапазоном 2900-2950 пунктов, считает он.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", на будущей неделе индекс Мосбиржи может двигаться преимущественно в боковом формате недалеко от 3000 пунктов. Драйвер роста в виде падающего рубля затух — нацвалюта развернулась к укреплению после резкого подъема ЦБ РФ ключевой ставки. Это охлаждает интерес инвесторов к акциям экспортеров, поясняет он.

"Тем не менее, для полномасштабной коррекции рынка сейчас причин нет. Интерес к отечественным бумагам поддерживают относительно стабильные цены на нефть, высокая дивидендная доходность российского рынка, возврат компаний к раскрытию информации", — добавляет эксперт.

Российский фондовый рынок в рублевом сегменте на следующей неделе может ощущать нисходящее давление и развить снижение по индексу Мосбиржи в район 2960 пунктов в случае неспособности индикатора закрепиться выше 3060 пунктов, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Основной причиной продаж могло бы стать желание инвесторов зафиксировать часть прибыли в условиях более крепкого рубля после обновления рынком максимумов с февраля 2022 года. Индекс РТС на фоне более высокого курса рубля, впрочем, может достигнуть августовского пика 1066 пунктов. В остальном российские эмитенты продолжают объявлять о промежуточных дивидендах за первое полугодие 2023 года, но на данный момент доходность по ним достаточно скромная и не превышает 6,5%, что ограничивает общий интерес к рынку", — говорит она.

Локтюхов из ПСБ замечает, что ближайшей зоной поддержки для индекса Мосбиржи выступает зона 2950-3020 пунктов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global напоминает, что на предстоящей неделе ожидается публикация финансовых результатов "СмартТехГрупп" (материнская компания CarMoney), МТС, Ozon, TCS Group ("Тинькофф").

"Я полагаю, что спрос инвесторов сосредоточится в рублевых облигациях с фиксированной доходностью. Инфляция все еще ниже 5%, но Банк России повысил ключевую ставку до 12% (что автоматически влияет и на доходность ОФЗ). В условиях повышенной волатильности на рынке акций спрос переместится в сегмент бондов", — говорит он.

Кожухова из "Велес Капитала" не исключает, что о промежуточных выплатах еще могут объявить "Фосагро", "Новатэк", "Газпром", "Самолет", "Алроса", "Северсталь", "Селигдар", "Ростелеком".

Локтюхов из ПСБ полагает, что на следующей неделе может сохраниться спрос на акции внутренних секторов. Из "фишек" ему импонируют акции банков. Несмотря на повышение ставки, ожидания по чистой прибыли ВТБ и Сбербанка по итогам года весьма позитивны.

Также привлекательно смотрятся бумаги потребсектора, в первую очередь "Магнита" и Х5, считает он. Учитывая, что настроения на рынке в целом неплохие, он ждет всплеска спроса частных инвесторов на отдельные менее ликвидные бумаги. Стоит выделить акции автомобильной отрасли ("Соллерс", "Камаз").

"Самое интересное событие на рынке в конце месяца — это ожидаемые публикации отчетностей компаний, которые воздерживались от этого с 2022 года. Это "Лукойл", "Газпром нефть", "Мечел", НЛМК, "Северсталь", ММК. Точных дат публикации результатов пока нет, но не исключено, что кто-то из них опубликует отчетность уже на следующей неделе", — говорит Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".

"Другая тема в центре внимания инвесторов — стабилизация курса рубля после принятых мер. Уровень 90 рублей за доллар выступает сильным уровнем, проторгованным в прошлом месяце. Вероятна консолидация вблизи обозначенной отметки. Реализация такого сценария позволит акциям нефтяных компаний и металлургов возобновить рост в ожидании финансовой отчётности и возможных промежуточных дивидендов", — считает он.