МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Лидеры отрасли интересуются продажей активов "Полиметалла", пишут СМИ

По состоянию на 8.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,75 доллара, или на 0,3%, до 1 922,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,74% — до 22,902 доллара за унцию.

За прошлую неделю драгоценный металл подешевел на 1,4% при росте доходности гособлигаций США как альтернативы в качестве "надёжных" инвестиций.

Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.

Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, почти 89% аналитиков прогнозирует сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам заседания.