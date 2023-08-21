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https://1prime.ru/Financial_market/20230821/841525285.html
Стоимость золота умеренно растет после снижения по итогам прошлой недели
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. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск цена декабрьского фьючерса... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,75 доллара, или на 0,3%, до 1 922,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,74% — до 22,902 доллара за унцию.
За прошлую неделю драгоценный металл подешевел на 1,4% при росте доходности гособлигаций США как альтернативы в качестве "надёжных" инвестиций.
Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.
Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, почти 89% аналитиков прогнозирует сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам заседания.