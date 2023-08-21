МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром немного снижается после двух дней роста подряд, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота умеренно растет после снижения по итогам прошлой недели

По состоянию на 8.33 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 011%, до 3,7165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

За две предыдущие торговые сессии стоимость промышленного металла выросла здесь более чем на 1%

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,06%, до 8 240,5 доллара, алюминия – снизилась на 0,4%, до 2 137 долларов, цинка – увеличилась на 0,09%, до 2 300 долларов.

Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.

Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, почти 89% аналитиков прогнозирует сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам заседания.