Цена меди снижается в ожидании выступления председателя ФРС США Пауэлла
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром немного снижается после двух дней роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 011%, до 3,7165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За две предыдущие торговые сессии стоимость промышленного металла выросла здесь более чем на 1%
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,06%, до 8 240,5 доллара, алюминия – снизилась на 0,4%, до 2 137 долларов, цинка – увеличилась на 0,09%, до 2 300 долларов.
Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.
Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, почти 89% аналитиков прогнозирует сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам заседания.
https://1prime.ru/Financial_market/20230821/841525409.html