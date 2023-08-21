МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно растут в понедельник, инвесторы ожидают скоро смягчения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Доллар будет демонстрировать силу на этой неделе, считают в ING

По состоянию на 13.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,34%, до 34 683 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 14 831,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4 403,25 пункта.

Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, по его итогам почти 89% аналитиков прогнозирует сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.

"ФРС сделала почти все, что нужно было сделать для замедления инфляции до целевого уровня, и меня удивит, если еще будут повышения ставок", — цитирует агентство Блумберг инвестиционного менеджера Quilter Cheviot Дэвида Генри (David Henry).

В связи с этим основным событием ближайших дней станет выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.