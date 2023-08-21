МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Котировки золота остаются на торгах в понедельник около 5-месячного минимума. Как сообщает Reuters, инвесторы сосредоточили внимание на симпозиуме Федеральной резервной системы (ФРС) в Джексон-Хоул, откуда могут поступить сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок в США и перспективах экономического роста.

К 10.01 по Гринвичу спот-цены на золото по преимуществу оставались у флэтовой линии, на отметке 1887,70 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1917,70 доллара за унцию.

"Рынок по-прежнему озабочен перспективами ставок в США и, что наиболее заметно, недавним ростом доходности облигаций до максимума в этом цикле, — отмечает Оле Хансен из SaxoBank. — Цена сохранения позиций в золоте сейчас попросту слишком высока для долгосрочных инвесторов".

На прошлой неделе котировки металла упали до минимума с середины марта 1883,70 доллара, поскольку сильные экономические данные укрепили ожидания того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими более продолжительное время. Это в свою очередь ослабило спрос на золото, которое не приносит гарантированного дохода.

Рост доходности казначейских облигаций и стоимости ипотечных кредитов могут сузить пространство для дополнительного повышения процентных ставок ФРС, вероятность которого и без того тает на фоне ослабления инфляции.

В пятницу внимание инвесторов будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоул.

"На повестке дня, вероятно, будет стоять обсуждение применения более высокой долгосрочной равновесной процентной ставки по сравнению с предыдущим десятилетием", — отмечает Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

"Если сценарий долгосрочной равновесной процентной ставки будет оправдан устойчиво высокой инфляцией, золото будет выступать в качестве одного из инструментов хеджирования и пользоваться спросом, учитывая падение цен до привлекательных уровней", — добавляет он.

Между тем объем золота в держании биржевого фонда SPDR Gold Trust в пятницу вырос на 0,3%, впервые с конца июля.

Серебро подорожало на 0,6%, до 22,85 доллара за унцию, платина подешевела на 0,5%, до 905,41 доллара за унцию. Цены на палладий понизились на 1,3%, до 1239,91 доллара за унцию.