МИНСК, 21 авг — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия завершают процедуры, необходимые для подписания соглашения, которое упростит выход эмитентов на финансовые рынки двух стран, сообщили РИА Новости в белорусском министерстве финансов. ЕАБР прогнозирует высокий итоговый рост ВВП Белоруссии за год

"В настоящее время завершается проведение процедур, необходимых для подписания соглашения", — сообщили в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что "соглашение направлено на упрощение выхода эмитентов Республики Беларусь и России на финансовые рынки двух стран и расширение инструментов фондового рынка".

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ о проспектах ценных бумаг. Указ предоставил правительству Белоруссии полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешая при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В октябре прошлого года Минфин России сообщал, что РФ и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства. Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку предусматриваются проектом готовящегося соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством Белоруссии и РФ, отмечали тогда в российском минфине. Проект соглашения о проспектах ценных бумаг позволит упростить допуск эмитентов Белоруссии и Российской Федерации к рынку РФ и Белоруссии соответственно, подчеркивали там.