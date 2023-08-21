МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник смогла немного подрасти после ощутимого роста в течение прошлой недели и разнонаправленных колебаний в течение дня, следует из данных торгов. Российский рынок акций повысился на фоне дорогой нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 10 копеек, до 93,66 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,80 рубля, евро – не изменился и составил 101,91 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 166,8 миллиарда рублей против 46,4 миллиарда по евро и 122,4 миллиарда по доллару.

Доллар за день снизился к рублю на 0,1%, юань – на 0,2%.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ

Курс российской валюты после ощутимого роста на прошлой неделе, произошедшего на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сообщений о возможном наращивании продажи валюты экспортерами, в начале текущей неделе притормозил. После борьбы в течение дня рублевые "быки" смогли зафиксировать некоторый рост.

"Рубль сегодня немного укрепился на фоне приближения пика налоговых выплат августа, а также, возможно, благодаря увеличению продажи валюты компаниями-экспортерами в результате договоренности об этом с правительством и ЦБ РФ", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.15 мск снижалась на 0,4%, до 84,5 доллара за баррель сорта Brent, однако большую часть дня нефть торговалась в плюсе.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 102,5 пункта, оказывая поддержку рисковым активам.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в начале недели выглядел неуверенно, несмотря на приближение пика налогового периода, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Впрочем, в течение дня на рынке наблюдались крупные продажи валюты. Большая часть актуальных факторов указывает на вероятность краткосрочного укрепления рубля. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в пределах 92-95 рублей", — добавляет он.

В базовом сценарии аналитики Райффайзенбанка ожидают дальнейшего укрепления рубля.

"Во-первых, мы ожидаем роста экспортных поступлений в целом за счет уже улучшившейся конъюнктуры нефтяного рынка. Во-вторых, мы полагаем, что при текущих договоренностях доля продаж валюты в экспортной выручке вряд ли упадет. В свою очередь, фактором риска остается продолжение роста доли рублевых поступлений за экспорт, этот фактор, при прочих равных, уменьшает объемы предложения валюты со стороны экспортеров", — поясняют они.