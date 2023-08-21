Рубль в понедельник смог подрасти после ощутимого роста в течение прошлой недели
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник смогла немного подрасти после ощутимого роста в течение прошлой недели и разнонаправленных колебаний в течение дня, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 10 копеек, до 93,66 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,80 рубля, евро – не изменился и составил 101,91 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 166,8 миллиарда рублей против 46,4 миллиарда по евро и 122,4 миллиарда по доллару.
Доллар за день снизился к рублю на 0,1%, юань – на 0,2%.
РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ
Курс российской валюты после ощутимого роста на прошлой неделе, произошедшего на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сообщений о возможном наращивании продажи валюты экспортерами, в начале текущей неделе притормозил. После борьбы в течение дня рублевые "быки" смогли зафиксировать некоторый рост.
"Рубль сегодня немного укрепился на фоне приближения пика налоговых выплат августа, а также, возможно, благодаря увеличению продажи валюты компаниями-экспортерами в результате договоренности об этом с правительством и ЦБ РФ", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
Стоимость нефти к 20.15 мск снижалась на 0,4%, до 84,5 доллара за баррель сорта Brent, однако большую часть дня нефть торговалась в плюсе.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 102,5 пункта, оказывая поддержку рисковым активам.
ПРОГНОЗЫ
Рубль в начале недели выглядел неуверенно, несмотря на приближение пика налогового периода, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Впрочем, в течение дня на рынке наблюдались крупные продажи валюты. Большая часть актуальных факторов указывает на вероятность краткосрочного укрепления рубля. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в пределах 92-95 рублей", — добавляет он.
В базовом сценарии аналитики Райффайзенбанка ожидают дальнейшего укрепления рубля.
"Во-первых, мы ожидаем роста экспортных поступлений в целом за счет уже улучшившейся конъюнктуры нефтяного рынка. Во-вторых, мы полагаем, что при текущих договоренностях доля продаж валюты в экспортной выручке вряд ли упадет. В свою очередь, фактором риска остается продолжение роста доли рублевых поступлений за экспорт, этот фактор, при прочих равных, уменьшает объемы предложения валюты со стороны экспортеров", — поясняют они.
https://1prime.ru/Financial_market/20230821/841533387.html