В понедельник рубль незначительно укрепился к доллару и юаню, к евро — без изменений. Утром рубль слабел, днём вырос на фоне подготовки экспортёров к налогам. На американской сессии давило снижение нефти. Пара доллар/рубль снизилась на 0,11%, до 93,65 руб., юань/рубль — на 0,22%, до 12,79 руб. Евро/рубль закрылся на уровне 101,90 руб.

Рост рубля произошел на фоне подготовки экспортеров к уплате налогов 28 августа — они наращивают продажу валюты. Также его поддерживают ожидания дополнительных мер по стабилизации курса. Вечером на нацвалюту давило снижение цен на нефть после двухдневного роста.

Во вторник, 22 августа, на азиатских торгах Brent стоит $84,24 за баррель. Трейдеры ждут данных по запасам от API и Минэнерго США для определения дальнейшей динамики. Также в фокусе трейдеров находится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на этой неделе — рынки оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 15,5%, в ноябре — в 43%. Это может повлиять на цены на нефть и курсы валют.

Рубль продолжает искать опору после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 12% годовых. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара восстановился до 94 руб. Для ускорения роста, покупателям нужно преодолеть сопротивление на отметке 95,1 руб. за доллар. Поскольку проблемы для рубля остались нерешенными, давление на него усилится после 28 августа.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3139,93 п., индекс РТС — на 0,95%, до 1057,02 п. По индексу IMOEX сформировался диапазон 3015-3225 в котором он может остаться до конца месяца. Поскольку рубль начинает опять терять свои позиции, есть основания увидеть тест верхней границы коридора. Пока курс доллара торгуется ниже 95 руб., рост IMOEX выше 3225 не рассматриваю.