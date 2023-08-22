МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Во вторник доллар США отступил от пика за десять недель против корзины других основных валют, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций обновила максимумы, которых достигала после мирового финансового кризиса. Трейдеры ждут запланированного на эту неделю выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, передает Reuters.

Японская иена восстановилась от девятимесячного минимума против доллара США после встречи управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды с премьер министром, хотя, по его словам, волатильность обменного курса не обсуждалась.

Китайский юань ненадолго поднимался до максимума за неделю при поддержке высокого срединного курса, но быстро растерял эти завоевания.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,14% ниже уровня закрытия понедельника, на 103,18, недалеко от установленного в пятницу максимума с 12 июня 103,68.

"Доллар США по-прежнему получает поддержку со стороны резкого роста доходности американских государственных облигаций и невпечатляющим ответом китайских властей на сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости и на финансовых рынках", — сказал валютный стратег-аналитик Westpac Ричард Франулович.

По его словам, если на симпозиуме в Джексон-Хоул Пауэлл не исключит дальнейшего повышения процентных ставок, "может сформироваться новая возможность для роста доллара", и его индекс получит потенциал для прорыва вверх уровня 104.

Доходность десятилетних облигаций США достигла максимума с ноября 2007 года 4,366% при поддержке ожиданий инвесторами более агрессивной политики ФРС.

Сейчас рынки оценивают вероятность еще одного повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов чуть меньше, чем в 50%, а также ожидают, что центральный банк начнет понижать ее в следующем году.

Пара доллар США/японская иена не отреагировала на рост доходности и торговалась с понижением на 0,22%, по 145,935. Трейдеры не исключают интервенций властей Японии, которые в сентябре прошлого года выходили на валютный рынок, когда пара находилась около 146.

В четверг она поднималась до максимума с 10 ноября 146,565.

Пара евро/доллар США поднялась на 0,15%, до 1,0912, а пара британский фунт/доллар США — на 0,16%, до 1,27765.

Народный банк Китая во вторник установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1992, намного ниже, чем прогнозировали опрошенные Reuters аналитики, пытаясь сдержать ее рост после того, как на оффшорном рынке на прошлой неделе она понималась до максимума за девять с половиной месяцев 7,349.

Днем ранее центральный банк Китая понизил процентные ставки, но менее существенно, чем ожидали рынки. Это означает, что применяемые Пекином меры стимулирования по-прежнему недостаточны для решения проблем сектора недвижимости и экономики в целом.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась почти без изменений, по 7,2934.

Пара австралийский доллар/доллар США также находилась близко к уровню закрытия понедельника, на 0,6417, когда она начала восстанавливаться от достигнутого в четверг минимума за девять с половиной месяцев 0,6365.

"Для разворота нисходящего тренда пары австралийский доллар/доллар США потребовался бы крупный пакет мер, направленных на стимулирование инфраструктурных проектов, требующих большого количества сырьевых товаров", — сказала старший валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон, отметив "растущий риск" прорыва ниже 0,60 в этом году.