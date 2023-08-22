МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились во вторник в Азии, так как рынки ожидали сообщений о возможном возобновлении поставок нефти из Ирака через терминал Джейхан, сообщило агентство Reuters. Это может снизить дефицит предложения на мировом рынке, образовавшийся после сокращения добычи ОПЕК+. Однако перспективы спроса на нефть омрачены слабостью экономики Китая.

По состоянию на 06.51 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 11 центов, по 84,35 доллара за баррель. Октябрьские контракты на нефть WTI упали на 10 центов, до 80,02 доллара за баррель.

"Нефть не смогла удержать позиции из-за признаков увеличения предложения", — отметили аналитики ANZ Bank Брайан Мартин и Дэниель Хайнес.

Министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани прибыл в Анкару для решения нескольких вопросов, в том числе о возобновлении экспортных поставок через терминал Джейхан. Об этом в понедельник сообщил один из представителей министерства.

Турция 25 марта приостановила поставки нефти с севера Ирака в объеме 450 000 баррелей в день по трубопроводу после решения арбитража Международной торговой палаты (ICC).

Увеличение поставок иракской нефти будет способствовать снижению дефицита предложения на мировом рынке нефти, причиной которого стало резкое сокращение добычи ОПЕК+ на длительное время.

Между тем мрачные перспективы экономики Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире, по-прежнему оказывают понижательное давление на котировки нефти и усугубляют опасения относительно ослабления спроса.

Центральный банк Китая в понедельник осуществил умеренное понижение ставок по годовой программе кредитования, разочаровав участников рынка, ожидавших более агрессивных мер стимулирования на фоне стремительного угасания импульса экономики КНР к росту.

"Слабость экономики Китая негативно отражается на ценах на нефть и может жестко ограничить пространство для их роста в этом году, особенно учитывая то, что Пекин, по всей видимости, стремится избежать широкомасштабного налогово-бюджетного стимулирования", — отметили аналитики Eurasia Group.

При этом коммерческие запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе, вероятно, сократились, согласно предварительным результатам опроса аналитиков, проведенного Reuters. Уменьшение запасов может оказать поддержку ценам на нефть. Данные Американского института нефти (API) по запасам нефти будут представлены позднее во вторник.

Еженедельный отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти будет опубликован в среду.

В центре внимания рынка находится предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) США за август и ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул.

Представленные в последние недели экономические индикаторы США подстегнули ожидания относительно того, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоких уровнях в течение более длительного периода. Это является негативным фактором для перспектив спроса на нефть.