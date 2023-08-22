МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник консолидируется у уровня предыдущего закрытия в отсутствие сильных драйверов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Фондовые биржи Европы растут вслед за рынками США

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.57 мск поднимался на 0,02%, до 3140,34 пункта, долларовый РТС снижался на 0,53%, до 1051,41 пункта. Доллар рос на 45 копеек, до 94,11 рубля.

В лидерах роста – акции РКК "Энергия" (+7,12%), обыкновенные акции "Селигдара" (+1,94%), расписки Ozon (+1,85%), акции ММК (+1,52%), "Распадской" (+1,44%), "Черкизово" (+1,39%), а также акции "Яндекса" (+1,23%) и акции ДВМП (+1,21%).

В лидерах снижения – акции НМТП (-1,52%), "Алросы" (-1,39%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 1,3%, привилегированные – на 1,29%), акции "Ренессанс страхования" (-1,28%).

"На текущий момент рубль перестал быть четким ориентиром однонаправленного движения. Есть некоторый дефицит идей, так как основные отчетности прошли, как и дивидендные объявления. Внешний фон не предлагает каких-то историй. Напротив, есть много неуверенности относительно экономики Китая, которая имеет ключевое значение для российских компаний. Поэтому рынок склонен к консолидации", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Неспособность индекса Мосбиржи преодолеть ближайшее сопротивление 3160 пунктов укажет на риски локальной фиксации прибыли, в особенности по показавшим накануне ралли без новостей бумагам таких эмитентов, как НМТП, "Совкомфлот" и "Магнит", считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".