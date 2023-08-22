МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. На европейской сессии во вторник цены на золото превысили ключевую отметку 1900 долларов за унцию, передает Reuters. Доллар США ослабел в преддверии запланированного на эту неделю симпозиума Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул, который может прояснить дальнейшую траекторию процентных ставок.

Около 08.29 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,3%, до 1898,79 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии они достигли 1902,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,3%, до 1927,7 доллара.

Цены, похоже, стабилизируются, но, если им удастся преодолеть 200-дневную скользящую среднюю, то это укрепит бычьи настроения на рынке, полагает Йип Джун Ронг из IG.