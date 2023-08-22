МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут во вторник на фоне роста стоимости акций ряда технологических компаний, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР выросли следом за биржами США

По состоянию на 13.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,25%, до 34 612 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 15 076 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4 431,5 пункта.

Инвесторы оценивают данные финансовой отчетности Zoom. В ночь на вторник компания сообщила о том, что ее выручка за второй квартал 2023-2024 фингода (квартал завершился 31 июля) составила 1,139 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Кроме того, компания сообщила о росте количества клиентов, внесших за последние 12 месяцев в доход компании более 100 тысяч долларов, почти на 18%. Акции Zoom на предварительных торгах дорожают на 4,3%.

Кроме того, бумаги Nvidia растут в цене на премаркете на 1,8% после скачка на 8,5% днем ранее. В понедельник аналитики HSBC повысили целевую стоимость акций компании. Кроме того, инвесторы ждут публикацию финансовых показателей Nvidia, которая ожидается 23 августа.

Продолжают дорожать и акции Tesla. В понедельник их стоимость подскочила более чем на 7% после оптимистичных прогнозов аналитиков относительно показателей компании, а во вторник перед открытием торгов в США увеличивается на 3,5%.