МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника снова начала расти после отступления от рекорда накануне, превысив 70 тысяч рублей за тонну, в то же время цена на дизельное топливо продолжила снижаться, свидетельствуют данные торгов. Итальянцы подписали петицию за отмену акцизов и НДС на бензин

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,12%, до 70 035 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 0,12%, до 61 691 рубля за тонну.

Цена на летнее дизельное топливо продолжила дешеветь и снизилась на 0,58%, до 66 218 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды.

Стоимость мазута также продолжила снижение, за вторник снизившись на 3,57%, до 32 430 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 1,8%, до 24 558 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,68%, до 67 447 рублей за тонну.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.