МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник во второй половине дня подрастает за счет подорожания отдельных бумаг, следует из динамики торгов Московской биржи. Британская Arm подала заявку на IPO на бирже Nasdaq

К 16.28 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,74%, до 3163,11 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,04%, до 1056,57 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 57 копеек, до 94,23 рубля. "Глобальный новостной фон складывается в целом нейтральный, азиатские площадки закрылись в плюсе, европейские индексы и фьючерс на S&P 500 демонстрируют неплохой рост", — замечает Ксения Лапшина из "Финама".

В лидерах роста стоимости – акции "Лукойла" (+5,36%), акции "Самолета" (+3,34%), обыкновенные акции "Селигдара" (+3,18%), расписки Head Hunter (+2,25%), акции АФК "Система" (+2%), а также акции Московской биржи (+1,88%), "Яндекса" (+1,53%), префы "Транснефти" (+1,53%) и акции "Северстали" (+1,48%).

"Бумаги Ozon (+2,73%), по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за второй квартал текущего года. Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса в том числе после повышения прогнозов роста оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Акционеры "Русагро" (+0,3%) практически никак не отреагировали на комментарий компании о том, что при возврате к дивидендным выплатам после перерегистрации возможна выплата пропущенных дивидендов за прошлые годы, добавляет Лапшина. В лидерах снижения котировок – акции НМТП (-2,95%), "Совкомфлота" (-2,29%), расписки VK (-1,8%), акции "Алросы" (-1,39%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,31%), а также акции ПИКа (-1,24%), "Юнипро" (-1,22%).

"Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в диапазоне предыдущей сессии 3122–3150 пунктов. Данная тенденция может продлиться еще какое-то время, пока внешние или внутренние факторы не усилятся. Обычно выход из консолидации происходит в сторону продолжения тренда, который она прервала. В нашем случае этот выход должен быть вверх с ближайшей целью в районе полуторалетней вершины индекса Мосбиржи — 3226 пунктов", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".