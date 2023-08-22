МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник во второй половине дня подрастает за счет подорожания отдельных бумаг, следует из динамики торгов Московской биржи.

Котировки, сток

Британская Arm подала заявку на IPO на бирже Nasdaq

К 16.28 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,74%, до 3163,11 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,04%, до 1056,57 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 57 копеек, до 94,23 рубля. "Глобальный новостной фон складывается в целом нейтральный, азиатские площадки закрылись в плюсе, европейские индексы и фьючерс на S&P 500 демонстрируют неплохой рост", — замечает Ксения Лапшина из "Финама".

В лидерах роста стоимости – акции "Лукойла" (+5,36%), акции "Самолета" (+3,34%), обыкновенные акции "Селигдара" (+3,18%), расписки Head Hunter (+2,25%), акции АФК "Система" (+2%), а также акции Московской биржи (+1,88%), "Яндекса" (+1,53%), префы "Транснефти" (+1,53%) и акции "Северстали" (+1,48%).

"Бумаги Ozon (+2,73%), по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за второй квартал текущего года. Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса в том числе после повышения прогнозов роста оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Акционеры "Русагро" (+0,3%) практически никак не отреагировали на комментарий компании о том, что при возврате к дивидендным выплатам после перерегистрации возможна выплата пропущенных дивидендов за прошлые годы, добавляет Лапшина. В лидерах снижения котировок – акции НМТП (-2,95%), "Совкомфлота" (-2,29%), расписки VK (-1,8%), акции "Алросы" (-1,39%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,31%), а также акции ПИКа (-1,24%), "Юнипро" (-1,22%).

"Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в диапазоне предыдущей сессии 3122–3150 пунктов. Данная тенденция может продлиться еще какое-то время, пока внешние или внутренние факторы не усилятся. Обычно выход из консолидации происходит в сторону продолжения тренда, который она прервала. В нашем случае этот выход должен быть вверх с ближайшей целью в районе полуторалетней вершины индекса Мосбиржи — 3226 пунктов", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".