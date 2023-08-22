МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть колеблются без существенных изменений. Инвесторы продолжают отслеживать состояние китайской экономики, опасаясь, что снижение ее активности может ослабить спрос на нефть, сообщает Reuters.

По состоянию на 13.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 26 центов, по 84,20 доллара за баррель. Октябрьские контракты на нефть WTI упали на 24 цента, до 79,88 доллара за баррель.

Ближайшие контракты на нефть WTI упали на 10 центов, до 80,62 доллара за баррель в условиях очень ограниченного объема торгов перед экспирацией.

До конца года доминирующим фактором для спроса на нефть будет состояние экономики КНР. Пока вялая активность китайской экономики разочаровывает рынок, который неудовлетворен объемом обещанных Пекином стимулирующих мер, включая менее сильное, чем ожидалось, понижение ключевой ставки в понедельник.

Между тем руководители центрального банка США не исключают вероятность дальнейшего повышения процентных ставок ради обуздания инфляции. Это усиливает опасения на нефтяном рынке.

Так или иначе, мировое предложение нефти в какой-то момент может стать менее ограниченным. Министры нефти Ирака и Турции обсудили важность возобновления нефтяного экспорта после завершения регламентных работ на трубопроводе, сообщило во вторник иракское государственное информационное агентство.

Между тем в понедельник компания Shell начала расследование возможной утечки нефти на трубопроводе Trans Niger мощностью 180 000 баррелей в день, форс-мажор пока не объявлен.