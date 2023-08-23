МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов среды — на 0,45% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Цены на газ в Европе снижаются после значительного роста в середине месяца

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,45% — до 3178,48 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,04% — до 1058,03 пункта.