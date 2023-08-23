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https://1prime.ru/Financial_market/20230823/841550724.html
Чистая прибыль Московской биржи за второй квартал выросла на 46 процентов
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. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за второй квартал 2023 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 12,1 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за второй квартал 2023 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 12,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.
EBITDA торговой площадки увеличилась на 43,6%, до 16,3 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а скорректированная EBITDA — на 6,8%.
Комиссионные доходы биржи выросли на 48,1% — до 11,9 миллиарда рублей, процентные и прочие финансовые доходы упали на 23,8% — до 9 миллиардов рублей. Прочие операционные доходы снизились на 94,6% — до 4,8 миллиона рублей. Операционные расходы выросли на 1,7% — до 5,9 миллиарда рублей.