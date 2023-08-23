МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на большинство цветных металлов выросли в среду в Азии, так как усилия властей КНР по стабилизации юаня способствовали укреплению склонности инвесторов к риску. Однако повышение доллара США ограничивало пространство для ралли. На складах Лондонской биржи металлов выросли запасы российского алюминия

Около 07.11 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,5%, по 8401,50 доллара за тонну.

Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на медь на SHFE завершили торги ростом на 0,9%, по 69 130 юаней за тонну.

Предпринятые Пекином меры стабилизации юаня после его падения почти на 5% против доллара с начала года подстегнули склонность инвесторов к риску и улучшили настроения на рынке.

Позитивные индикаторы спроса также обеспечили поддержку ценам на цветные металлы, отметили аналитики ANZ.

На физическом рынке в Китае наблюдались активные покупки меди после падения цен в течение трех недель подряд. Ожидания восстановления спроса в сентябре под влиянием сезонных факторов также способствовали активным покупкам. Цены на газ в Европе снижаются после значительного роста в середине месяца

За первые две недели августа продажи автомобилей в Китае повысились. Согласно отчету CITIC Futures, производство кондиционеров воздуха в Китае в августе выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а темпы производства иных бытовых приборов также ускорились на фоне повышения экспортного спроса.

Пространство для роста цен на цветные металлы при этом было ограничено ввиду укрепления доллара США, которое сделало металлы более дорогими для держателей иных валют.

Доллар в среду продолжал торговаться вблизи 2-месячного максимума.

Алюминий на LME прибавил 0,5%, до 2188 долларов за тонну, цинк подорожал на 0,4%, до 2341 доллара за тонну, свинец вырос в цене на 0,6%, до 2164,50 доллара, никель подскочил на 0,5%, до 20 615 долларов. Олово же подешевело на 0,4%, до 26 020 долларов.