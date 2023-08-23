МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду в начале европейской сессии, сообщило агентство Reuters. Инвесторы сохраняли осторожность в преддверии публикации производственных индексов менеджеров по снабжению (PMI). Позднее на неделе начнется ежегодный симпозиум центральных банков мира в Джексон-Хоул.

Около 07.38 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 51 цент и торговались по 83,52 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 49 центов, до 79,15 доллара за баррель.

Ранее в среду были представлены данные Японии, свидетельствовавшие о сокращении производственной активности в августе третий месяц подряд. Индексы PMI для производственных секторов еврозоны, Франции, Германии, Великобритании и США будут опубликованы позднее в среду.

"Наблюдателей за рынком нефти должно насторожить, что все прогнозы предполагают нахождение индексов PMI ниже уровня 50, на негативной территории. Показатели же ниже ожидаемых вновь просигнализируют об ослаблении спроса на нефть", — сказал Джон Эванс из PVM.