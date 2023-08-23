МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. По итогам торгов в Чикаго во вторник фьючерсы на сою подешевели. Как сообщает Reuters, результаты ежегодного осмотра Pro Farmer посевов в Огайо оказались выше средних, отодвинув на второй план опасения из-за прогнозов жаркой и засушливой погоды в зерновом поясе США.

Цены на кукурузу также оказались под давлением в связи с многообещающими первыми результатами осмотра посевов, однако последние экспортные продажи поддержали котировки.

Цены на пшеницу выросли — мировой спрос остается высоким. Впрочем, неожиданное ухудшение состояния посевов яровой пшеницы в США вновь привлекло внимание к рискам для предложения.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на сою на CBOT упали по итогам торгов на 15 3/4 цента, до 13,46 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу подорожали на 2 цента, до 6,27 1/2 доллара за бушель, на кукурузу — подешевели на 3 цента, до 4,79 1/2 доллара за бушель.

Перспективы урожая кукурузы в Огайо оказались лучше, чем в прошлом году, и более позитивными, чем средний трехлетний показатель. Число стручков сои также превысило ожидания. Об этом свидетельствуют первые результаты ежегодной оценки ситуации в сельскохозяйственных регионах США от Pro Farmer.

"Если результаты первого дня оказались хорошими, люди склонны ждать того же и от второго дня. Именно поэтому, как я думаю, мы видим продажи сегодня — люди хотят опередить рынок", — комментирует Джо Дэвис из Futures International.

Впрочем, опубликованный в понедельник после закрытия торгов очередной еженедельный отчет Минсельхоза США по состоянию посевов оказался хуже ожиданий. На 20 августа, согласно представленному отчету, 59% посевов сои на отчетной неделе находилось в "хорошем" или "превосходном" состоянии — как и на прошлой неделе. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, предполагал, что в таком состоянии будет 60% посевов.

В "хорошем" или "превосходном" состоянии также находилось 58% посевов кукурузы, тогда как неделей ранее этот показатель составил 59%. Аналитики ожидали, что индикатор останется без изменений.

Что касается яровой пшеницы, то на отчетной неделе в "хорошем" или "превосходном" состоянии находилось лишь 38% посевов против 42% неделей ранее. Аналитики предполагали, что эта доля не изменится.

Посевы в центральной части зернового пояса США страдают от высоких температур воздуха и засушливой погоды.

"Четыре дня ужасной жары, которая ускоряет созревание. Мы знаем, что ускорение созревания обычно происходит за счет урожайности", — отмечает Дон Руз из U.S. Commodities.

Падение цен на кукурузу было смягчено новыми экспортными продажами американской кукурузы в Мексику — такие сделки заключаются уже три дня подряд.

Цены на пшеницу поддержал оптимизм в отношении спроса — Египет купил 60 тыс тонн румынской пшеницы во вторник.

Конкуренция на экспортном рынке в последние месяцы возросла из-за обильного предложения со стороны России, и это ограничило пространство для роста цен на пшеницу. Также это способствовало ослаблению опасений, связанных с проблемами в поставках зерна из Причерноморья.