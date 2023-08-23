МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе днем в среду снижаются на 8,5%, до 442 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. "Ваш газ не нужен": энергокризис перемалывает Европу

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 471,7 доллара (–2,5%) за тысячу кубометров. В ходе торгов котировки максимально падали на 18%, до 396,4 доллара, но быстро отскочили. По состоянию на 13.10 мск они снижаются на 8,5% и составляют 442,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 483,6 доллара за тысячу кубометров.

При этом на торгах 22 августа стоимость газа в Европе впервые с 15 июня превысила отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.

Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа в Австралии. В воскресенье агентство Рейтер сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group объявили о планах проведения забастовки 2 сентября, и это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.