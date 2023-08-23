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Минфин и ЦБ смягчат порядок выплаты дивидендов иностранцам
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Иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года, говорится в материалах на сайте Минфина России... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение", — сообщает министерство.
О том, что власти приняли такое решение, накануне сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий", — уточняется в сообщении.