МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года, говорится в материалах на сайте Минфина России. Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций

"Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение", — сообщает министерство.

О том, что власти приняли такое решение, накануне сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий", — уточняется в сообщении.