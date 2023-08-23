МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду снижается примерно на 0,8% в отсутствие сильных позитивных драйверов и на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Минфин и ЦБ смягчат порядок выплаты дивидендов иностранцам

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.18 мск понижался на 0,76% — до 3140,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1050,77 пункта. Доллар снижается к рублю на 17 копеек, до 94,13 рубля.

Октябрьский фьючерс марки Brent дешевеет на 1,43% — до 82,83 доллара за баррель.

"Сегодня российский рынок вновь открылся вверх, обновив недельный максимум, но быстро перешел к активному снижению, выйдя в умеренный минус… Дополнительным негативом для нашего рынка выступает ускорение нисходящей динамики нефтяных цен, которые обновили трехнедельные минимумы", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Мосбиржа сегодня опубликовала сильные финансовые результаты за полугодие 2023 года. Комиссионный и процентный доходы выросли на 17% и 2% относительно аналогичного периода годом ранее, соответственно. Рост показателей обусловлен восстановлением объемов торгов, а также ростом ключевой ставки", — отмечает Евгений Линчик из УК "Первая". Бензин Аи-95 и дизель на российской бирже вновь подорожали

При этом акции Московской биржи к текущему моменту снижаются на 2,15%.

Бумаги Ozon после отчетности за второй квартал теряют 3,2%. "Мы рассматриваем результаты Ozon за второй квартал как неоднозначные. Стратегические усилия по наращиванию рыночной доли оправданы в долгосрочной перспективе. В то же время рынок ожидает от компании способности улучшать юнит-экономику, поэтому публикация результатов может вызвать умеренно негативную реакцию, несмотря на повышение прогноза по росту GMV (оборот от продаж – ред.) Сейчас, на наш взгляд, цены уже справедливо отражают потенциал роста компании, и мы подтверждаем рейтинг "держать" по ее акциям", — говорят аналитики банка "Синара".

Заметно дешевеют также акции "Ренессанс страхования" (-2,67%), "Яндекса" (-2,46%), расписки VK (-2,21%), акции ДВМП (-2%), расписки ЦИАНа (-1,95%), а также акции "Распадской" (-1,9%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,9%).

В лидерах роста – расписки HeadHunter (+7,58%), обыкновенные акции "Селигдара" (+2,69%), расписки "Европейского медицинского центра" (+2,12%), акции "Юнипро" (+1,31%) и расписки "Эталона" (+0,5%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи пока удерживается от более серьезной просадки. Однако она может произойти в случае дальнейшего снижения котировок нефти, если это будет усугубляться относительно сильной динамикой рубля. В таком случае индекс Мосбиржи может проверить на прочность ближайшую поддержку 3122 пунктов", — говорит Бабин.

Евгений Линчик из УК "Первая" полагает, что дальнейший рост индекса Мосбиржи, который повышался предыдущие три сессии, сдерживается частичным сокращением вложений инвесторов в акциях и переходом в облигации, которые после повышения ключевой ставки стали более привлекательными.