МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду опустились на 15%, до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Добыча газа в России в период с января по июль упала

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 471,7 доллара (–2,5%) доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 480,3 доллара (-0,7%), ценовой минимум — 396,4 доллара (-18%). Последние фьючерсы торговались по 410,5 доллара (-15,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 483,6 доллара за тысячу кубометров.

При этом на торгах 22 августа стоимость газа в Европе впервые с 15 июня превысила отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.

Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа в Австралии. В воскресенье агентство Рейтер сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group объявили о планах проведения забастовки 2 сентября, и это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.