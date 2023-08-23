2023-08-23T19:23:49+03:00
2023-08-23T19:23:49+03:00
2023-08-23T19:23:49+03:00
2023
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Газ в Европе в среду упал на 15 процентов
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду опустились на 15%, до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие)... ПРАЙМ, 23.08.2023
энергетика, рынки, экономика, новости, газ, европа, цены на газ в европе, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду опустились на 15%, до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 471,7 доллара (–2,5%) доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 480,3 доллара (-0,7%), ценовой минимум — 396,4 доллара (-18%). Последние фьючерсы торговались по 410,5 доллара (-15,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 483,6 доллара за тысячу кубометров.
При этом на торгах 22 августа стоимость газа в Европе впервые с 15 июня превысила отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.
Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа в Австралии. В воскресенье агентство Рейтер сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group объявили о планах проведения забастовки 2 сентября, и это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.