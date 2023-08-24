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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230824/841558978.html
Биржевые цены на газ в Европе опускаются ниже 350 долларов за тысячу кубов
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ ПАДАЮТ ПОЧТИ НА 17%, ОПУСКАЯСЬ НИЖЕ $350 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 24.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ ПАДАЮТ ПОЧТИ НА 17%, ОПУСКАЯСЬ НИЖЕ $350 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ — ICE
Новость дополняется