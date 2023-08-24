МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг достигли 2-недельных максимумов, так как ослабление доллара США и доходности казначейских облигаций сделали золото более привлекательным для инвесторов. Участники рынка ожидают начала симпозиума центральных банков мира в Джексон-Хоул, передает Reuters.

Около 06.29 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,3%, по 1920,79 доллара за унцию. Это самый высокий уровень с 10 августа. Фьючерсы на золото на COMEX оставались без изменений, на уровне 1948,70 доллара.

Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, который проводит Федеральная резервная система (ФРС) США, состоится 24-26 августа. В центре внимания инвесторов находится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может подтвердить, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени, чем ожидалось.

Повышение стоимости заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом. Доллар США и доходность казначейских облигаций снизились после выхода менее позитивных, чем ожидалось, данных.

"Слабые индексы менеджеров по снабжению (PMI) поумерили риск дальнейшего повышения процентных ставок в США и странах Европы, и это позитивный фактор для цены на нефть, оказывающий в то же время понижательное давление на доходность казначейских облигаций", — сказал Баден Мур из National Australia Bank.

Активность в производственном секторе США практически стагнировала в августе, и рост индекса PMI оказался самым слабым с февраля. Экономика Великобритании замедляется и, вероятно, не сможет избежать рецессии.

Трейдеры также ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре поставит повышение процентных ставок на паузу, учитывая резкое падение активности в производственном секторе, которое свидетельствует об ухудшении ситуации в экономике.

По мнению технического аналитика Reuters Вана Тао, золото на рынке спот может вырасти до 1928-1934 долларов за унцию.

Серебро на рынке спот потеряло 0,5% и торговалось по 24,19 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,1%, до 926,86 доллара, а палладий снизился в цене на 0,9%, до 1263,03 доллара.

Ближайшее сопротивление для котировок серебра располагается на 24,50 доллара, и прорыв этого уровня может повлечь за собой проверку на прочность максимума около 26 долларов, добавил Йип Джун Ронг из IG.