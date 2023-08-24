МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом после позитива на биржах США, свидетельствуют данные торгов. В Китае назревает дефолт, от которого вздрогнет весь мир

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,12%, до 3 082,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1 911,24 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,09%, до 18 208 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,28%, до 2 537,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7 182,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 32 275 пунктов.

"Похоже, акции Азии будут "расти", перенимая позитивную динамику рынков США", — считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

В среду фондовые биржи США в основном выросли, при этом технологический индекс NASDAQ поднялся на 1,6%.

Инвесторы также продолжают ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Рынки ожидают получить от главы регулятора больше подсказок о состоянии экономики, а также о перспективах учётной ставки.