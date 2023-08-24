МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Новые свидетельства слабости экономики еврозоны могут повысить вероятность паузы в цикле ужесточения политики ЕЦБ на заседании в сентябре, что может спровоцировать снижение доходности европейских облигаций и евро, говорит старший аналитик MUFG Ли Хардман. Индекс деловой активности в еврозоне в августе снизился больше прогнозов

По его словам, вышедшие в среду слабые предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) должны заставить ЕЦБ в краткосрочной перспективе более осторожно подходить к повышению ставок.

Если выходящие на следующей неделе данные по базовой инфляции за август не превысят существенно прогноз, то, по оценке MUFG, участники рынка будут менее уверенно ожидать повышения ставок, а это создаст "некоторый понижательный риск для доходности европейских облигаций и евро", — говорит Хардман.