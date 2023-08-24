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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230824/841562684.html
Аналитик MUFG опасается снижения доходности облигаций и курса евро
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Новые свидетельства слабости экономики еврозоны могут повысить вероятность паузы в цикле ужесточения политики ЕЦБ на заседании в сентябре, что может спровоцировать снижение... ПРАЙМ, 24.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Новые свидетельства слабости экономики еврозоны могут повысить вероятность паузы в цикле ужесточения политики ЕЦБ на заседании в сентябре, что может спровоцировать снижение доходности европейских облигаций и евро, говорит старший аналитик MUFG Ли Хардман.
По его словам, вышедшие в среду слабые предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) должны заставить ЕЦБ в краткосрочной перспективе более осторожно подходить к повышению ставок.
Если выходящие на следующей неделе данные по базовой инфляции за август не превысят существенно прогноз, то, по оценке MUFG, участники рынка будут менее уверенно ожидать повышения ставок, а это создаст "некоторый понижательный риск для доходности европейских облигаций и евро", — говорит Хардман.