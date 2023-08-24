МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть снижаются на фоне разочаровывающих данных ключевых экономик мира, сообщает Reuters. Эти данные спровоцировали опасения среди инвесторов относительно перспектив спроса, а также укрепили доллар. Участники рынка ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится в пятницу.

Около 15.41 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 16 центов, или 0,2%, и торговались по 83,05 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подешевели на 12 центов, или 0,2%, до 78,77 доллара за баррель.

"Разочаровывающие данные и опасения по поводу возможного ужесточения (риторики) ФРС оказывают давление на нефть", — отмечает Фиона Чинкотта, аналитик City Index.

Между тем в четверг вышли данные, согласно которым число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе. Это говорит о том, что рынок труда остается сильным, несмотря на агрессивное повышение процентных ставок ФРС.