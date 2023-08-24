МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг продолжил немного снижаться второй день подряд в рамках коррекции после предыдущего роста, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,28%, до 3137,37 пункта, долларовый РТС – на 0,73%, до 1043,51 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс сбавил темпы падения.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СПОЛЗАТЬ

Российский рынок акций в четверг продолжил осторожно снижаться вторую сессию подряд, корректируя рост предыдущих четырех торговых дней, который в сумме составил 3,8% по индексу Мосбиржи.

"Нисходящая динамика акций РФ сохранилась в первую очередь в рамках коррекции, но ей также способствовали снизившиеся цены на нефть", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Стоимость нефти к 19.36 мск повышалась на 0,4% до 83,5 доллара за баррель сорта Brent, находясь около минимумов недели.

Западные фондовые рынки падали на 0,5-1%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 103,8 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

На Московской бирже в основную сессию упали бумаги "Распадской" (-2%), "Черкизово" (-0,9%), TCS (-0,6%), "Селигдара" (-1,7%). Выросли бумаги HeadHunter (+3,5%), Fix Price (+4,4%) "Циана" (+4,1%), ПИКа (+4,1%), "Глобалтранса" (+3,6%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи все еще удерживает поддержку 3100 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

В преддверии выходных индекс Мосбиржи может продолжить снижение к 3100 пунктам, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Учитывая новостной фон и приближение выходных, в конце недели можно ожидать боковой слабоволатильной динамики, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз на пятницу по индексу Мосбиржи – 3085-3185 пунктов", — добавляет он.