МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром показывает снижение, в то время как американская валюта укрепляется, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару в ожидании статданных по Германии

По состоянию на 8.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,15 доллара, или на 0,32%, до 1 940,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% — до 24,087 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 104,23 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг запланированного на пятницу выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава регулятора может дать больше деталей о планах ФРС по ставке. Рынки полагают, что в сентябре Федрезерв может сохранить ключевую ставку.

Аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что макроэкономический фон для золота остается несколько неопределенным, а изменение ожиданий вокруг решения ФРС по ставке может ограничить потенциал роста стоимости драгоценного металла в краткосрочной перспективе.

Золото чувствительно к сигналам ФРС о монетарной политике, так как это отражается на долларе, который влияет на цену драгоценного металла.