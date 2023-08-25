МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цена на медь умеренно снижается в пятницу утром параллельно с негативной динамикой на китайском фондовом рынке, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 8.28 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,27%, до 3,7588 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,09%, до 8 359,5 доллара, алюминия — на 1,01%, до 2 157,5 доллара, цинка – выросла на 0,97%, до 2 394 долларов.

Китайские фондовые индексы сейчас снижаются, а Китай — крупнейший потребителем меди, поэтому состояние и перспективы экономики страны оказывает влияние на котировки промышленного металла.

Инвесторы во всем мире также будут следить в пятницу за выступлением председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, рассчитывая получить дополнительные сведения о дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 80% аналитиков прогнозирует сохранение учетной ставки на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания ФРС.