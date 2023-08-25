МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цена на медь умеренно снижается в пятницу утром параллельно с негативной динамикой на китайском фондовом рынке, свидетельствуют данные торгов.

Золото

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 8.28 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,27%, до 3,7588 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,09%, до 8 359,5 доллара, алюминия — на 1,01%, до 2 157,5 доллара, цинка – выросла на 0,97%, до 2 394 долларов.

Китайские фондовые индексы сейчас снижаются, а Китай — крупнейший потребителем меди, поэтому состояние и перспективы экономики страны оказывает влияние на котировки промышленного металла.

Инвесторы во всем мире также будут следить в пятницу за выступлением председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, рассчитывая получить дополнительные сведения о дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 80% аналитиков прогнозирует сохранение учетной ставки на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания ФРС.