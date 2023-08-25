МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Курс юаня снижается на фоне укрепления доллара

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,2% — до 3143,67 пункта, индекс РТС — на 0,25%, до 1046,15 пункта.