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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230825/841567621.html
Российский рынок акций растет в начале торгового дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,2% — до 3143,67 пункта,... ПРАЙМ, 25.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,2% — до 3143,67 пункта, индекс РТС — на 0,25%, до 1046,15 пункта.