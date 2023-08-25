МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Котировки природного газа в США в четверг прибавили около 1% на фоне менее крупного, чем ожидалось, увеличения запасов в хранилищах. На прошлой неделе жаркая погода подстегнула спрос на кондиционирование помещений, в связи с чем электростанции активнее потребляли газ. Держат за газ. За океаном нащупали больное место Европы

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 12-18 августа на 18 млрд кубических футов.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 33 млрд кубических футов. Год назад запасы увеличились на 54 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +49 млрд кубических футов.

Таким образом, общий объем запасов природного газа в США теперь составляет 3,083 трлн кубических футов, что на 9,5% превышает среднее 5-летнее значение (2,815 трлн кубических футов), сообщили в Минэнерго США.

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Рост цен сдерживался прогнозами менее жаркой погоды и снижением спроса на газ на следующей неделе. Кроме того, предварительная договоренность руководства Woodside Energy и профсоюзов, куда входят работники СПГ-предприятий Австралии, ослабила опасения по поводу экспорта СПГ и привела к снижению мировых цен на газ.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период августа составила 101,6 млрд кубических футов в день против 101,8 млрд кубических футов в день в июле. При этом в мае был достигнут рекордный максимум 102,2 млрд кубических футов в день.

Судя по метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США будут превышать норму как минимум до 8 сентября.

В Refinitiv прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, будет колебаться в районе 104 млрд кубических футов в день на текущей и следующей неделе.

За истекший период августа поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США снизились в среднем до 12,2 млрд кубических футов в день с 12,7 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.