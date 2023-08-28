МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть повысились в понедельник в Азии после того, как Пекин предпринял новые меры поддержки экономики. И все же темпы роста активности в Китае, а также вероятность дальнейшего увеличения стоимости заимствований в США вызывают опасения у инвесторов, передает Reuters.

По состоянию на 06.27 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 19 центов, или 0,2%, до 84,67 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались с повышением на 26 центов, или 0,3%, по 80,09 доллара за баррель.

В пятницу оба контракта продемонстрировали падение по итогам второй недели подряд. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что для торможения инфляции может потребоваться дальнейшее повышение ставок.

Однако котировки нефти в понедельник начали торги с позитивной ноты, отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамо. Госпошлина на торговлю акциями в Китае с понедельника будет снижена вдвое, что, по мнению Пекина, окажет поддержку рынкам.

"К сожалению, после довольно скромного снижения (процентных ставок Народного банка Китая) вышеозначенная мера… не изменит мрачных настроений инвесторов относительно Китая", — добавил он.

Позднее на этой неделе будет представлен индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая, который может стать еще одним печальным вестником ситуации во второй по величине экономике мира, полагает аналитик. По его словам, индекс PMI для производственного сектора Китая, вероятно, остался на негативной территории пятый месяц подряд.

Сценарий мягкой посадки экономики США обеспечил поддержку рынкам энергоносителей в понедельник, несмотря на склонность ФРС к жесткой денежно-кредитной политике, сказала Тина Тенг из CMC.

Число действующих нефтяных буровых установок в США в августе снизилось девятый месяц подряд, согласно данным Baker Hughes.

Кроме того, в Карибском море сформировался тропический шторм "Идалия", который может перерасти в ураган и обрушиться на Флориду.

По прогнозам, он не коснется нефтегазовых центров в Мексиканском заливе, и наиболее вероятным его воздействием станет отключение электроэнергии на день или два, сказал Сикамо из IG. Это "должно обеспечить некоторую краткосрочную поддержку ценам на нефть", сказал он.

Цены на нефть удерживаются выше 80 долларов за баррель благодаря сокращению запасов и уменьшению добычи странами ОПЕК+.

Однако перспектива ослабления санкций в отношении Ирана и Венесуэлы поумерила опасения относительно сокращения предложения, говорят аналитики ANZ Research.