МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. На торгах в США в понедельник фьючерсы на природный газ выросли на 5% до недельного максимума. Как сообщает Reuters, котировки поднимаются на фоне прогнозов более жаркой погоды и более высокого спроса, чем предполагалось ранее. При этом ранее на большей части территории страны господствовала еще более сильная жара.

В среду ожидается удар по Флориде крупного урагана. В Национальном центре по слежению за ураганами США (NHC) предполагают, что тропический шторм "Идалия"в понедельник к вечеру станет ураганом и достигнет северо-западного побережья Флориды уже в качестве урагана третьей категории по шкале Саффира-Симпсона с максимальной устойчивой скоростью ветра 115 миль (185 км) в час.

По мнению трейдеров, "Идалия", вероятно, отрежет от электроэнергии более миллиона домов и коммерческих объектов, что сократит спрос и на электроэнергию, и на газ позднее на текущей неделе.

В 2022 году во Флориде потреблялось около 4,4 млрд кубических футов газа в день, из которых 3,8 млрд тратилось на генерацию электроэнергии.

Несмотря на то, что жара, спровоцировавшая в предыдущие две недели рост спроса в Техасе до рекордных уровней, немного спала, Совет по электроснабжению Техаса (ERCOT) прогнозирует превышение спроса предложением в понедельник около 20.00 по местному времени только на 3 000 мегаватт-час.

Опасения в отношении ограниченности предложения поддерживают цены в ERCOT Northhub (сюда входит в том числе Даллас) на очень высоком уровне 1056 долларов за мегаватт-час. В пятницу, впрочем, эта цена доходила до 30-месячного максимума 1599 долларов. Тогда предполагалось, что предложение может оказаться еще более дефицитным.

В среднем в текущем году цены в ERCOT Northhub составляли 91 доллар за мегаватт-час, в 2022 году — 78 долларов, а среднее значение за пять лет — 66 долларов.

В период с 24 по 27 августа ограниченность предложения побудила ERCOT призвать потребителей экономить энергию после захода солнца, когда СЭС перестают работать.

Экстремальная жара привела к росту объема газа, сжигаемого для обеспечения кондиционирования воздуха.

По состоянию на 13.40 по Гринвичу сентябрьские фьючерсы на NYMEX подорожали на 11,7 цента, или 4,6%, до 2,657 доллара за млн БТЕ, что соответствует максимуму на закрытии с 15 августа.

Октябрьские фьючерсы выросли в цене на 12 центов, до 2,78 доллара за млн БТЕ.

Учитывая то, что предыдущие две недели цены на газ понижались, участники рынка сократили свою чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам на газ на NYMEX и ICE в третий раз за последние четыре недели — до минимального значения с конца июня, свидетельствуют данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период августа составила 101,7 млрд кубических футов в день против 101,8 млрд кубических футов в день в июле. При этом в мае был достигнут рекордный максимум 102,2 млрд кубических футов в день.

Судя по метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США будут преимущественно превышать норму как минимум до 12 сентября.

В Refinitiv прогнозируют, что ввиду сезонного похолодания спрос на природный газ в США, включая экспорт, на следующей неделе снизится до 103,2 млрд кубических футов в день со 104,2 млрд кубических футов в день на текущей неделе. Прогноз на следующую неделю превышает заявленные в пятницу ожидания Refinitiv, что связано в том числе с предполагаемым увеличением поставок газа на крупнейшие экспортные СПГ-терминалы.

За истекший период августа поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США снизились в среднем до 12,2 млрд кубических футов в день с 12,7 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.